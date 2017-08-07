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Pakistan'dan Çadır Kentteki Suriyelilere 25 Ton Pirinç

Pakistan’dan gönderilen 25 ton pirinç, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama tesislerinde barınan Suriyeli mültecilere dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2017 Pazartesi 18:57
Pakistan'dan Çadır Kentteki Suriyelilere 25 Ton Pirinç

Pakistan'dan gönderilen 25 ton pirinç, ülkelerinde çıkan iç savaştan dolayı Türkiyeye gelen ve  Akçakale  Süleyman Şah Konaklama tesislerinde barına Suriyeli mültecilere dağıtıldı.  Kızılay'ın üstlendiği dağıtımlarda çadırları dolaşan yetkililer, Suriyeli ailelere pirinç torbalarını teslim etti.  Kızılay yetkililerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada " Pakistan firması olan Raazy Motor Industries (PVT) şirketi tarafından Suriyeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 5'er kiloluk çuvallardan oluşan toplamda 7 bin 400 adet çuval pirinç gönderildi. Gönderilen pirinç torbalarından 5 bini,  Pakistan'dan gelen heyet eşliğinde ve AFAD yetkililerinin de desteğiyle ile Türk  Kızılay'ı tarafından ailelere dağıtıldı.  Akçakalebarınma merkezinin yanı sıra bin 900 adet pirinç çuvalı ise  Adana'da bulunan geçici barınma merkezine gönderildi. Burada da dağıtımlar gerçekleştirilecektir. Ayrıca geriye kalan 500 adet pirinç çuvalı da dağıtım planlamasında yer alan yetimhaneler için stoklarımızda bekletilecektir" ifadelerine yer verildi.

Pirinç dağıtımına  Süleyman Şah Konaklama Tesisi Müdürü Gazanfer Erbay'ın yanı sıza  Kızılay ekibi ve  Kızılay'ın  Suriye krizi insani yardım operasyonu koordinatörü Hacı Açıkgöz katıldı. 

 

(sondakıka.com)

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