Pakistan'dan Çadır Kentteki Suriyelilere 25 Ton Pirinç

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2017 Pazartesi 18:57

Pakistan'dan gönderilen 25 ton pirinç, ülkelerinde çıkan iç savaştan dolayı Türkiyeye gelen ve Akçakale Süleyman Şah Konaklama tesislerinde barına Suriyeli mültecilere dağıtıldı. Kızılay'ın üstlendiği dağıtımlarda çadırları dolaşan yetkililer, Suriyeli ailelere pirinç torbalarını teslim etti. Kızılay yetkililerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada " Pakistan firması olan Raazy Motor Industries (PVT) şirketi tarafından Suriyeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 5'er kiloluk çuvallardan oluşan toplamda 7 bin 400 adet çuval pirinç gönderildi. Gönderilen pirinç torbalarından 5 bini, Pakistan'dan gelen heyet eşliğinde ve AFAD yetkililerinin de desteğiyle ile Türk Kızılay'ı tarafından ailelere dağıtıldı. Akçakalebarınma merkezinin yanı sıra bin 900 adet pirinç çuvalı ise Adana'da bulunan geçici barınma merkezine gönderildi. Burada da dağıtımlar gerçekleştirilecektir. Ayrıca geriye kalan 500 adet pirinç çuvalı da dağıtım planlamasında yer alan yetimhaneler için stoklarımızda bekletilecektir" ifadelerine yer verildi.



Pirinç dağıtımına Süleyman Şah Konaklama Tesisi Müdürü Gazanfer Erbay'ın yanı sıza Kızılay ekibi ve Kızılay'ın Suriye krizi insani yardım operasyonu koordinatörü Hacı Açıkgöz katıldı.

(sondakıka.com)