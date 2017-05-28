Palandöken Şanlıurfa'da Esnafla Bir Araya Geldi

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2017 Pazar 14:33

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu (ADAPTESK)" programı için geldiği Şanlıurfa'da esnafla bir araya geldi.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek olan "Yerel ekonominin liderleri ve sosyal ortaklar buluşması" programı için kente geldi. Program öncesi tarihi çarşılar bölgesinde bakırcılar ve halıcılar çarşısını gezen Palandöken, esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf buluşması kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi:



" Avrupa Birliği projesi olan ADAPTESK projesi için Şanlıurfa'ya geldik. Bugün Şanlıurfa'da projenin kapanış toplantısını gerçekleştireceğiz. Bu proje kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 23 bin esnafa eğitim verdik. Tabi burası "peygamberler şehri" kültürün çok yoğun olduğu, tarihi ve coğrafi konumu itibari ile de önemli turizme açık bir merkezdir. O açıdan yabancıların daha çok ilgisini çeken merkezlerden birisidir. Esnafın daha iyi eğitilebilmesi, alışveriş esnasında daha iyi bir iletişimin sağlanması için bu eğitimler verildi. Kapanış toplantısı için Şanlıurfa'ya geldik. Bu kapsamda bakırcılar ve halıcılar çarşısında esnafla görüşüp hem fiyatlar hem de işlerin nasıl gittiği konusunda görüşmeler yaptık."

(sondakika.com)