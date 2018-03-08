Pamuk çiftçisine destekleme müjdesi

Giriş Tarihi: 8 Mart 2018 Perşembe 19:23

Eyyüpoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin öne çekilmesi konusunda emeği geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya teşekkür etti.

Hem esnafın hem de çiftçinin beklediği pamuk desteğinin ayın sonunda ödenmeye başlanacağını belirten Eyyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Son yağışlar çiftçimizin yüzünü güldürürken, ülkemiz de bu sayede kuraklıktan kurtuldu. Mart ayı içerisinde pamuk icmalleri de imzalandı ve ay sonuna kadar pamuk destekleme ödemeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ve milletvekillerimizin sayesinde başlayacak. Şimdiden çiftçilerimize hayırlı olsun. Bunun iki ay önceden bu ödemelerin yapılması çiftçimiz ve piyasalar için çok iyi oldu. Emeği geçen tüm yetkililerimize çiftçi camiası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

AA