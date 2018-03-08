Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Ekonomi Pamuk çiftçisine destekleme müjdesi

Pamuk çiftçisine destekleme müjdesi

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, pamuk destekleme ödemelerinin mart ayının sonunda ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 8 Mart 2018 Perşembe 19:23
Pamuk çiftçisine destekleme müjdesi

Eyyüpoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin öne çekilmesi konusunda emeği geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya teşekkür etti.

Hem esnafın hem de çiftçinin beklediği pamuk desteğinin ayın sonunda ödenmeye başlanacağını belirten Eyyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Son yağışlar çiftçimizin yüzünü güldürürken, ülkemiz de bu sayede kuraklıktan kurtuldu. Mart ayı içerisinde pamuk icmalleri de imzalandı ve ay sonuna kadar pamuk destekleme ödemeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ve milletvekillerimizin sayesinde başlayacak. Şimdiden çiftçilerimize hayırlı olsun. Bunun iki ay önceden bu ödemelerin yapılması çiftçimiz ve piyasalar için çok iyi oldu. Emeği geçen tüm yetkililerimize çiftçi camiası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık