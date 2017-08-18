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Para Mutluluk Getirmedi, Loto Milyoneri Hamal Hayatını Kaybetti

Hamallık yaparak geçimini sağlarken 3 yıl önce Süper Loto'dan 11 milyon lira kazanan evli 2 çocuk babası 40 yaşındaki Fuat Özdemir, sirozdan öldü.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 15:24
Para Mutluluk Getirmedi, Loto Milyoneri Hamal Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Süloğlu İlçesi'nde tarım ürünleri satan bir firmada hamallık yapan  Fuat Özdemir, 2014 yılı  Eylül ayında Süper Loto'dan 11 milyon 345 bin 642 lira ikramiye kazandı. Hayatı bir anda değişerek yaşadığı ilçeden ayrılan Özdemir, kazandığı parayı nasıl kullanacağını bilemeyince yanında hamal olarak çalıştığı patronu B.A.dan yardım istedi.

Bir süre sonra  Edirne Cumhuriyet Savcılığına giden  Fuat Özdemir, patronu B.A.nın kendisini kandırarak kazandığı 11 milyon liranın 5 milyon 300 bin lirasını aldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, patron B.A.nın hesaplarına mahkeme kararıyla tedbir koydu. Yerel mahkeme kupona ortak oldukları yönündeki karar vermesinin ardından dosya  Yargıtay'a gitti.

BAŞI DERTTEN KURTULMADI

Gecekonduda yaşarken lüks ev ve otomobil alan Özdemir kaza yaptı. Yakınlarına ev alıp, bayramlarda ise çevresine yardım etti. Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi'ndeki 5 katlı iş merkezinin 4ncü katından büro satın aldı. Ancak büro önünde farklı zamanlarda silahlı saldırıya uğradı. Saldırılar sırasında kurşunlardan biri Özdemir'in bürosunun camına isabet etti. Bu dönemden sonra parasını mafyaya kaptırdığı öne sürülen  Fuat Özdemir'in kendisini koruması için Karagümrük Çetesi lideri  Nuri Ergin'in oğullarına da para verdiği öne sürüldü.

SİROZA BAĞLI KANAMA SONUCU ÖLDÜ

Üç yıllık süreçte parası kalmayan Özdemir, geçen Ocak ayında siroz hastalığı nedeniyle  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti. Süper Loto talihlisi Özdemir'in tedavisine başlanırken, dün gece alkole bağlı sirozun sonucu kanama meydana geldi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir hayatını kaybetti.  Fuat Özdemir, hamallık yaptığı Süloğlu İlçesi'nde bugün öğle namazının ardından toprağa verilecek.

 

 

(sondakika.com)

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