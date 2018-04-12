Payanda hırsızlığı elektrik kesintisine yol açıyor

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2018 Perşembe 19:43

Açar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde yüksek gerilim hatlarını taşıyan direklerde bulunan çapraz payandaların çalındığını, bu nedenle de direğin devrilmesi sonucu beldede enerji kesintisi yaşandığını belirtti.

Mevcut direğin onarılmasının tamamlanmasına kadar enerjisiz kalan beldeye alternatif hatlardan elektrik verdiklerini dile getiren Açar, şunları kaydetti:

"Kayapınar beldesinde ve aynı hattan beslenen onlarca köyü karanlıkta bırakan hırsızlar, yüksek gerilim hattına ait galvanizli direğin çapraz payandalarının neredeyse tamamını çaldı. Taşıma direnci zayıflayan direk rüzgarın da etkisi ile devrildi. Çalınan payandaların küçük paralara satıldığını, alanların da bunları bahçe çiti olarak kullandıklarını duyuyoruz. Bu yapılan zaman ve iş gücü kaybına yol açıyor. İnsanlar enerjisiz kalıyor."

AA