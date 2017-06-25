Pazarcılar yer için kavga yaptı: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 01:44

Edinilen bilgiler göre, cumartesi günleri Ofis Mahallesi'nde kurulan semt pazarı, esnafı arasında yer meselesinden tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra taş, sopa ve kasaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Kavga edenleri, ihbar üzerine olay yerine çevik kuvvet polisleri ve vatandaşlar ayırdı. Kavgada Doğan, Ahmet, Medet, Murat, Mehmet G. ile Abdurahman B. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sağlık durumları iyi olan yaralıların, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürülecekleri öğrenildi.

(sondakika.com)