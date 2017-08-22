Peker'in arkadaşından 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 12:54

Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Sivas eski Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Bulut, 15 yaşında olduğu iddia edilen bir erkek çocukla basıldı.

Barış isteyen akademisyenleri 'kanlarında banyo yapmakla' tehdit eden Sedat Peker’in yakın adamı olduğu söylenen, hapishanede oda arkadaşlığı yaptığı Oğuz Bulut 15 yaşında olduğu iddia edilen bir erkek çocukla basıldığı görüntüler Youtube'da paylaşıldı. Görüntülerde Oğuz Bulut’un ufak yaşta çocukla basılması ve çocuğun ailesi tarafından tartaklanmasının görüntüleri paylaşıldı.

Ergenekon davasında tutukluyken Sedat Peker’le aynı odayı paylaşan Oğuz Bulut, Sivas’ta beş sene Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yaptı.

Skandalın ardından Oğuz Bulut’un tüm sosyal medya hesapları kapatıldı, bütün fotoğrafları silindi.

SEDAT PEKER' ARKADAŞINI FETÖ'CÜ İLAN ETTİ!

Son dönemde muhaliflere yönelik 'ölüm tehditleriyle' gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker söz konusu şahısla ilişkisini kestiğini bir twitter mesajıyla açıkladı.

Peker, "Geçmişte tanışıklığımız olan Oğuz Bulut ismindeki şahısla gördüğüm lüzum üzerine, tüm arkadaşlığımızı bitirdiğimi dostlarıma bildiririm'' dedi.

Uzun süre boyunca aynı koğuşta kaldığı arkadaşı Oğuz Bulut'un 15 yaşında bir çocuğu istirmar ederken yakalanmasıyla ilgili yaptığı bir diğer açıklamada ise lezbiyen, gey, biseksüel ve transeksüel (LGBT) bireyleri Gülen'in 'müritlerinin geleceklerini garantiye almak için kurduğunu' öne sürdü.

Peker'in açıklaması özetle şöyle:

Sivas'ın delikanlıları bir süredir bu iş ile ilgili Oğuz Bulut'u arıyorlar. Yapılan bu şerefsizlik cezasız kalmaz diye belirtiyorlar.

Fethullah Gülen'in müritlerine şah damarlarından daha yakın olduğu doğrulandı. Çünkü hepsini sıradan badelemiş. (Sevinin artık Oğuz da sizden.)

İlk defa huzurlu bir tatil yapıyorum. FETÖ'cü sahte hesaplar kaşınmayın. Beni tahrik etmeyin. Yoksa Amerika'da ki top hocanızı kaşırım.

Müritlerinin geleceklerini garantiye almak için LGBT'yi de Fethullah Gülen'in kurduğu ortaya çıktı. (Sevinin artık Oğuz da sizden.)

Delikanlı alemi olarak üzgünüz çünkü bir kişi azaldık. Bu şahıs sayesinde sizde bir kişi çoğaldınız.

Oğuz bulut isimli kansızı 2 ay önce arkadaş grubumuzdan çıkardığımız gerçeği ortadadır.

(yurtgazetesi.com.tr)