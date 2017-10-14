Ana Sayfa Türkiye Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Pendik'te 17 yaşındaki genç kızı av tüfeğiyle öldürüp iki öğrenciyi de yaralayan ve savcılıkta susma hakkını kullanan zanlı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2017 Cumartesi 15:16
Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

 mahkemeye sevk edildi. Zanlı Mustafa Y. tutuklandı.

3 ÖĞRENCİYE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇMIŞTI

İstanbul  Pendik'te dün 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, okul yakınlarındaki tren istasyonunda 3 öğrenciye tüfekle ateş açtı. Saldırıda yaralanan öğrencilerden Helin  Palandöken hayatını kaybetti. 2 öğrenci yaralı olarak tedavi altında alındı.

OLAY SONRASINDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay sonrası okula gidip intihar girişiminde bulunan saldırgan yakalandı.  Pendikİlçe Emniyet Müdürlüğünde sabaha kadar sorgulanan zanlı Yetgin sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edildi. Mustafa Yetgin'e çelik yelek giydirildiği gözlendi.

SAVCILIKTA KONUŞMADI

Mustafa Yetgin, "Kasten adam öldürmek" gerekçesiyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Yetgin'in savcılıkta ifade vermek istemediği öğrenildi

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık