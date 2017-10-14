Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

mahkemeye sevk edildi. Zanlı Mustafa Y. tutuklandı.
3 ÖĞRENCİYE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇMIŞTI
İstanbul Pendik'te dün 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, okul yakınlarındaki tren istasyonunda 3 öğrenciye tüfekle ateş açtı. Saldırıda yaralanan öğrencilerden Helin Palandöken hayatını kaybetti. 2 öğrenci yaralı olarak tedavi altında alındı.
OLAY SONRASINDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Olay sonrası okula gidip intihar girişiminde bulunan saldırgan yakalandı. Pendikİlçe Emniyet Müdürlüğünde sabaha kadar sorgulanan zanlı Yetgin sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edildi. Mustafa Yetgin'e çelik yelek giydirildiği gözlendi.
SAVCILIKTA KONUŞMADI
Mustafa Yetgin, "Kasten adam öldürmek" gerekçesiyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Yetgin'in savcılıkta ifade vermek istemediği öğrenildi
(sondakika.com)