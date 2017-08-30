Perçi Kazada Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarını Ziyaret Etti

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2017 Çarşamba 14:37

Şanlıurfa'nın Birecik ilçe Kaymakamı Kadir Perçi, geçtiğimiz gün Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişilik Çelik ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.



Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, geçtiğimiz gün Nizip yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişilik Birecikli Çelik ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Yaşar Karaoğlu ve Birecik İlçe Nüfus Müdürü Şevket Çiçek ile beraber Bozdere Mahallesinde ikamet eden ailenin yakınlarını ziyaret etti. Feci kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Kaymakam Perçi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diledi. Feci kazada yaralı olarak kurtulan ve şuan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan aile fertlerinden Muhittin Çelik'in sağlık durumu hakkında da bilgi alan Kaymakam Kadir Perçi, yaralının bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.



Öte yandan Bozdere Mahallesi sakinlerinin altyapı, yol, su ve taziye evi gibi sorunlarını dinleyen Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, ilgilileri telefonla arayarak mahalle sakinlerinin şikayet ve talepleri hakkında bilgi verip, çözümü için neler yapılabileceği hususunda fikir alışverişinde bulundu.



(haberler.com)