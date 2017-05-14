Perver heykeline saldırı tepki topladı

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2017 Pazar 17:08

Sanatçı Şivan Perwer'in Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki heykelinin kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kırılmasının ardından sanatçının danışmanı Ahmet Şırnaki, saldırıyı hiçbir şekilde kabul etmediklerini, bu tür saldırılarla demokrasi ve barıştan yana olan Perwer'in imajına zarar vermek isteyenlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını belirtti.



Şırnaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şivan Perwer'in heykeline yapılan saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Perwer'in, Kürt müziğinin, kültürünün ve sanatının bir sembolü olarak halkın gönlündeki yeri büyüktür. O her zaman barıştan ve demokrasiden yana olmuş, bunun için çabalamıştır. Bu tür saldırılarla Perwer'in imajına zarar vermek isteyenler, onun gözünü korkutacaklarını zannedenler bilmeli ki Şivan Perwer bu tür saldırılarla korkutulamaz ve küçük düşürülemez." dedi.



Şırnaki, Perwer'in heykeline zarar vermenin kimseye bir şey kazandırmayacağını, saldırıyı ve saldırganları kınadıklarını sözlerine ekledi.



Sanatçının heykeli, Siverek ilçesinde, 2009 yılında belediye tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerine dikilmişti. Ancak 11 Mayıs tarihinde sanatçı Şivan Perwer'in elinde bağlaması olan heykeline zarar verilmiş, bunun üzerine belediye heykeli onarmak için bulunduğu yerden kaldırmıştı.

(sondakika.com)