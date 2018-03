Peşmergeye Artık PKK Muamelesi Yapılacak

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2017 Pazartesi 09:54

Kuzey Irak'a operasyon hazırlığını sürdüren TSK, bölgedeki PKK'lılara göz yuman Barzani güçlerini de artık tehdit olarak görüyor. Irak'taki TSK üslerinin alarm durumuna geçtiği ve harekât başladığında, üslere yaklaşan peşmergenin de tıpkı PKK'lılar gibi etkisiz hale getirileceği öğrenildi.



PKK'NIN HER SALDIRISINDAN BARZANİ SORUMLU TUTULACAK



Korsan referandumun ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) karşı alınan tedbirler, Barzani'yi olduğu kadar terör örgütü PKK'yı da rahatsız etti. Başta Habur Sınır Kapısı olmak üzere Kuzey Irak'a yönelik planlanan operasyonlar Barzani bölgesindeki PKK'lılar üzerinde tedirginliğe neden oldu. Türkiye, terörist örgütün Irak'ın kuzeyindeki varlığına karşı teyakkuz seviyesini artırdı. Hemen hemen her gün Irak kuzeyindeki kamplardaki terör yuvaları havadan vuruluyor. Gerektiğinde sınır ötesinde de sıcak takip yapılıyor. Mehmetçiğin Irak askeriyle birlikte yaptığı tatbikatı kendisi için de tehdit olarak gören PKK, başta Sincar olmak üzere Kuzey Irak'ın pek çok noktasında ABD destekli tahkimatını artırdı. Ankara ise artık, referandumun mimarı Barzani'yi bu aşamadan sonra PKK'nın her saldırısından sorumlu tutacak. IKBY'ye karşı değişen angajman kuralları gereği, Irak'ta ya da Türkiye'de görevli Mehmetçiğe yönelik en ufak bir saldırı, "Peşmerge-PKK işbirliğiyle yapıldı" şeklinde algılanacak. Saldırılara cevap da bu algıya göre verilecek.



PKK BÖLGEDE CİRİT ATIYOR



Halen bölücü terör örgütünün Mesud Barzani hakimiyetindeki bölgede varlık göstermesi ve kısa süre öncesine kadar Peşmerge ile PKK'nın ortak operasyonlarının konuşuluyor olması da bu algıyı destekleyen ciddi bulgular olarak öne çıkıyor. Böyle bir durum, Türkiye'ye PKK'nın yanında IKBY güçlerine karşı da askeri müdahale yetkisi veriyor. Yine Türkiye'nin güçlü şekilde karşı koyması beklenen Irak'taki olası gelişmelerden bir diğerinin de, tartışmalı bölgeler Musul ve Kerkük'e yönelik hukuksuz girişimler olacağı kaydediliyor. Sözde Peşmerge kontrolündeki Kerkük'te PKK'lıların cirit attığı biliniyor. Terör örgütü, Musul'un yanındaki Sincar'ı da adeta ikinci Kandil yapmış durumda. Yine sınırın Irak tarafındaki pek çok bölgede PKK'nın kullandığı kamplar mevcut. Barzani yönetimi şimdiye dek teröristlere yönelik en ufak bir müdahalede bulunmadı.



IRAK'TAKİ ÜSLER TEYAKKUZDA



Uzunca bir süredir Sincar'ın ikinci Kandil olmasını engellemek üzere Dicle Kalkanı Harekâtı için hazırlık yürüten TSK, sınırötesindeki tehditlere Barzani-Peşmergenin de eklenmesiyle birlikte operasyon planlarının kapsamını genişletti. Irak askeriyle birlikte sınır kapılarına düzenlenecek harekât sırasında TSK'nın Irak'ta bulunan kamplarındaki Mehmetçiğin de harekete geçmesi bekleniyor. Türk askeri, Habur ticaret yolunu veya açılacak alternatif güzergahları korumak üzere görev üstlenecek. Türk askerinin Iraklılarla ortak operasyonundan ötürü Irak'taki TSK üslerine yönelebilecek olası tehditlere karşı da her türlü önlem üzerinde çalışılıyor.



ÇEMBERE GİREN VURULACAK



Plana göre TSK'nın Kuzey Irak'taki üs bölgeleri hareketli hale getirilecek, üs bölgelerinde belli bir mesafede güvenli bölgeler oluşturulacak ve belirlenen çemberin içine giren herkes angajman gereği etkisiz hale getirilecek. Halen masada hazırlığı süren tedbirlere ilişkin son karar verilmedi. Ancak Türk askerinin bulunduğu kamplara herhangi bir tehdit gelmemesi konusunda gerek havadan, gerekse karadan güvenliğin tesisi için adımların Bağdat'la işbirliği içinde atılması ve Barzani güçlerine de gerekli uyarıların yapılması öngörülüyor. Peşmerge uyarılara aldırmadığı takdirde PKK'lılarla aynı muameleye tabi tutulacak.

