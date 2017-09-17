Piazza'da Kum Havuzu ve Buz Pisti ile Eğlence

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2017 Pazar 12:31

Moda, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, minik ziyaretçilerine buz pisti ve kum havuzunda eğlence sunuyor.



Seçkin markaları ve sosyal yaşam alanları ile 7'den 70'e herkese hitap eden alışveriş ve yaşam merkezi minik misafirleri de unutmadı. Aileleriyle alışverişe gelen minikleri, güvenli bir ortamda eğlenceye davet eden AVM, çocukların renkli aktivitelerle doyasıya eğlenmesini ve ailelerin de rahat bir şekilde alışveriş yapmasını sağlıyor.



Kum ve buzda neşe dolu anlar



Minikler, Piazza'da kurulan dev kum havuzunda hayal güçlerini de kullanarak, oyuncak kamyon, kepçe ve küreklerle keyifli oyunlar oynuyor. Uzman eğitmenlerin eşlik ettiği minikler, her anlarını dolu dolu geçiriyor. Ziyaretçi akınına uğrayan kum havuzunda doyasıya eğlenen minikler, aynı zamanda yaşıtlarıyla vakit geçirip sosyalleşme fırsatı yakalıyor.



Moda, lezzet ve eğlencenin nabzını tutan AVM'de, çocukların neşe dolu anlar yaşadığı bir başka aktivite ise buz pateni. Minikler, buz pateni ile profesyonel eğitmenler eşliğinde uçarcasına kaymanın zevkini yaşıyor. Kaymayı öğrenmek isteyenlere eğitim olanağı da sunulan buz pisti, meraklılarından yoğun ilgi görüyor.