Piazza'da Uzayın Sırları Açığa Çıkacak

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:51

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ağustos ayı boyunca "Planetaryum Keşif Küresi" ile ziyaretçilerini evrenin sırlarını öğrenebileceği uzay yolculuğuna çıkaracak.



Şanlıurfalıları alışverişin yanı sıra eğlenceli aktivitelerle de buluşturan Piazza, 1 - 31 Ağustos tarihleri arasında konuklarına "Planetaryum keşif küresi" ile uzayın derinliklerinde heyecan dolu bir maceraya katılma imkanı sunacak. Uzayda sanal yolculuk yapılacak olan keşif küresi ile AVM ziyaretçileri yıldızların, gezegenlerin ve güneşin uzaydaki olağanüstü görüntülerine hayran kalacak.



Piazza'dan 1 - 31 Ağustos tarihleri arasında, hafta içi günlerde 50 TL ve üzeri alışveriş yapan Piazza Club üyeleri, "Planetaryum Keşif Küresi" ile uzay yolculuğuna ücretsiz katılabilecek. Üye olmayanların ise sürpriz fırsatlarından faydalanmak için danışmaya gelerek form doldurmaları yeterli olacağı belirtildi

(sondakıka.com)