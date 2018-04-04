Pınarbaşı Urfa Fıstığına Sahip Çıktı

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2018 Çarşamba 23:03

Birecik Belediyesi kentte bir ilki gerçekleştirerek, Şanlıurfa fıstığının markalaşması ve destekleme kapsamına alınması gibi çeşitli beklentileri için sesini duyurmak amacıyla sponsorların da desteği ile kaynak kitap niteliğinde katalog yayınladı. Katalogda Şanlıurfa fıstığı fidelerinin toprakla buluşmasından, yemeklere ve tatlılara malzeme oluncaya kadar geçirdiği tüm aşamalar fotoğraflarla anlatılıyor.



Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler de yürüten Birecik belediyesi, kentin ve ilçenin değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Geçen yıl Birecik patlıcanını tescil ettiren Birecik Belediyesi bu kez Şanlıurfa fıstığına sahip çıktı.



Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, kaynak kitap niteliğinde, 100 sayfa, renkli, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan kataloğun önsözünde bu eseri yayınlamaya neden ihtiyaç duyduklarını anlattı. Pınarbaşı, “Bu masalı herkese anlatalım” vurgusunun yer aldığı önsözde, Türkiye’nin toplam fıstık üretiminin yüzde 57’sinin Şanlıurfa’da yetiştiğini, Şanlıurfa’da yetişen fıstığın yüzde 46’sının da Birecik’e ait olduğunu belirtti. Pınarbaşı, bir başka ifadeyle Şanlıurfa il genelindeki 18 milyon fıstık ağacının 8 milyon 300 bin adedinin Birecik sınırlarında bulunduğu vurgusunu yaptı.



Şanlıurfa bir gastronomi kenti



Katalogda, fıstıkla ilgili istatistik bilgilerin de yer aldığını vurgulayan Başkan Pınarbaşı, “Balıklıgöl’ü, insanlık tarihini yeniden yazan Göbeklitepe kalıntıları, Sabır Makamı ve daha birçok tarihi değere sahip olan Şanlıurfa’mız aynı zamanda bir gastronomi kenti. Çiğköftesi, isotu, lahmacunu, patlıcanlı kebabı, ciğeri ve Urfa ekşilisi gibi lezzet harikası mutfağı ile değerine değer katan Şanlıurfa, Türkiye’nin toplam fıstık üretiminin de yarıdan fazlasını karşılıyor. Ancak, bugüne kadar adı Antep gibi fıstığı ile hiç anılmadı. Neden, çünkü birçok değerimize olduğu gibi fıstığa da sahip çıkılmadı bugüne kadar” dedi.



Kentin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan fıstığın hak ettiği değeri görebilmesi için tanıtım atağı başlattıklarını belirten Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, “Burada yaşayan insanların büyük çoğunluğu ekmeğini fıstıktan kazanıyor ama maalesef fıstık hak ettiği değeri göremiyor. Fıstık üreticisi devlet desteklerinden yararlanamıyor. Fıstık üreticisinin sorunu, tüm Bireciklilerin sorunu. Dolayısıyla bizim de sorunumuz. Söz uçar, yazı kalır düşüncesiyle, bir yandan fıstığın Urfa fıstığı olarak markalaşmasına katkı sunmak, diğer yandan sorunlarına ve üreticinin beklentilerine bu katalog ile dikkati çekmek istedik” ifadelerini kullandı.



Fotoğrafçılar ve sponsorlara teşekkür



Pınarbaşı, önsöz mesajının sonunda, fıstığın üretimden tüketime kadar tüm aşamalarının fotoğraflanmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.



Bahçelerden sofralara



“Bahçelerden Sofralara Urfa fıstığının yolculuğunun fotoğraflarla anlatıldığı katalogda, fıstık fidelerinin toprakla buluşmasından, tatlılara ana malzeme, yemeklere tat ve çerezlik olarak tüketimine kadar geçirdiği aşamalar fotoğraflarla anlatılıyor.



Fıstık neden desteklenmeli



Fıstık işleme tesislerindeki sürecin ardından, fıstığa dair tüm bilgilerin istatistik verilerle yer aldığı katalogda, üretimden ihracata, üretici ve ihracatçı sorunlarına kadar her detaya yer verilerek, Şanlıurfa fıstığının devlet tarafından neden desteklenme kapsamına alınması gerektiği açıklanıyor.



