Plakası Kusurlu Olan Araçlar, Muayeneden Geçemeyecek

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 15:28

Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şenol Turan, vatandaşları, araç muayenesine girmeden önce kusurlu olan plakaları yenilemeleri konusunda uyardı. Turan, yaptığı açıklamada, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun Temmuz ayından itibaren uygulandığına hatırlatarak, plakalarda vida bulunması, yazıların silik, bold veya italik şeklinde olmasının ağır kusurlu sayılacağından aracın muayeneden geçemeyeceğini kaydetti.

"KUSURLU OLAN ARAÇ PLAKAYI DEĞİŞTİRSE BİLE AYNI GÜN MUAYENEYE GİREMİYOR"

Plakalarında kusur olan vatandaşların muayeneye o şekilde gidince "ağır kusurlu" olduğu için mağduriyet yaşadığını belirten Turan, "Yeni düzenleme ile araçların üzerindeki plakaların deliksiz, vidasız olması gerekiyor. Plakası kusurlu olan vatandaşlar muayeneden geçemeyince , muayene istasyonları yetkilileri araç sahiplerini şoförler odalarına göndermektedir. Araç sahipleri şoförler odasına gelip aynı gün için de plakalarını yenilenmesine rağmen o gün içinde tekrar muayeneye girememektedir. Bu nedenle vatandaşlar mağdur oluyor" diye konuştu.

"TESCİL ŞUBELERİNE BAŞVURMALARI GEREKİYOR"

Turan, vatandaşların muayene öncesi trafik tescil şubelerine başvurmaları gerektiğini, buradan aldıkları belgelerle de şoförler odasından yeni plakalarını aynı gün içinde alabileceklerini sözlerine ekledi.

(sondakika.com)