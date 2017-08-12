Polisi Görünce Panikleyen Şüpheli, Bir Poşet Dolusu Uyuşturucu Hapı Yuttu

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:26

ölümle tehdit etti. Polis tarafından kusturulan genç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE PANİĞE KAPILDI

Olay, Yüreğir ilçesindeki Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde kenarında yürüyen Arda G., çevrede gezen polis ekiplerini görünce paniğe kapılarak cebindeki uyuşturucu hapları poşetiyle birlikte yuttu.

HAPLARI POŞETİYLE YUTTU

Gencin uyuşturucu satıcısı olduğunu düşünen polis ekipleri, şahsı bir süre kovaladı. Yol kenarındaki bir benzin istasyonunun tuvaletine kaçan genç kısa süre sonra gözaltına alındı. Gencin yuttuğu hapları çıkarmak ise kolay olmadı. Şahıs, uğraşlar sonucu uyuşturucu hapları poşetiyle kustu.

CİNSEL GÜCÜ ARTTIRICI HAP OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan genç, kustuğu hapların cinsel güç artırıcı hap olduğunu iddia ederek kendilerini görüntüleyen gazetecileri ölümle tehdit etti.

Özel bir sağlık lisesinde okuduğu öğrenilen Arda G., 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan işlem yapılarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

(sondakika.com)