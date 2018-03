Projeler Tamamlanıyor, Mevsimlik İşçi Göçü Azalıyor

Giriş Tarihi: 7 Eylül 2017 Perşembe 15:10

Kentte Harran'ın ardından geliştirilen projeler sayesinde Bozova ve Suruç ovaları da yıllardır hasret kaldığı suya kavuştu. Bu sayede modern tarım tekniklerinin devreye girmesi, yeni istihdam alanları oluşturulması ve refahın yükselmesiyle bölge insanının mevsimlik göç yolculuğunun azaldığı gözleniyor.



Ekonomik kaygılar nedeniyle her yıl nisan-kasım dönemini tarım sektörünün yoğun olduğu bölgelerde sağlıksız şartlarda geçirmek zorunda kalan aileler ise artık memleketlerinde çalışma imkanı bulmaya başladı.



Gittikleri yerlerde yaşam mücadelesi veren tarım işçilerinin çocukları da ara vermek zorunda kaldıkları eğitimlerine okullarında devam etme imkanı bulacak.



Harran Ovası'nın ardından uygulanan ileri teknolojiler sayesinde 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde açılışını gerçekleştirdiği Suruç Tüneli ile ovanın suya kavuşması mevsimlik göçün azalmasında en önemli etken olarak görülüyor.



GAP'ın tamamlanmasıyla mevsimlik işçi göçünün tersine dönmesi öngörülüyor.



GAP'ın can damarı Atatürk Barajı



DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine, cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden GAP'ın can damarı olan Atatürk Barajı'nda yaklaşık 48 milyar metreküp su depolanabildiğini söyledi.



Barajın ülke ekonomisine katkısının şimdiye kadar 20 milyar dolar olduğunu ifade eden Gökçe, Şanlıurfa'da yaklaşık 4 milyon dekar arazinin bu sayede sulandığını, bir o kadarının da sulanmasının planlandığını belirtti.



Ahmet Ersin Gökçe, suyun çiftçiler için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Şanlıurfa'da sulanabilir tarım potansiyelimiz yaklaşık 8 milyon dekar, şimdilik bunun yarısını sulayabiliyoruz. Projelerimiz devam ediyor, inşallah daha çok toprağa su ulaştıracağız. Bu sayede yaklaşık 2 milyon kişinin istihdamını öngörüyoruz, yapılan bu yatırımlarla gelir artışı, Şanlıurfalı çiftçimizin ve ülkemizin kalkınması hedefleniyor. 2019 yılında projelerin tamamlanmasıyla bölge çiftçimizin göçünün engellenmesi ve kendi toprağının efendisi olarak burada hayat standartlarını yükselterek devam etmesi öngörülüyor. Şanlıurfa'da eskiden çok daha fazla insan mevsimlik tarım işçisi olarak başka şehirlerde gidiyordu, şu an sulama sayesinde bu sayı ciddi oranda azaldı. Ondan dolayı toprağı korumak, az suyla bol ürün elde etmek hem ülkemiz hem milletimiz için önemli. Bu araziler tuzlandığı ve ekilemez hale geldiği zaman vatandaşımız yine aynı duruma düşecek. Bu nedenle çiftçilerimiz vahşi sulama yapmasın, damla veya yağmurlamayla sulama yapsın, çünkü sınırsız bir suyumuz yok."



Topraktan daha fazla verim mümkün



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sulama projeler için önemli destek sağladığını hatırlatan Gökçe, modern tarımla topraktan daha çok verim elde edilebileceğini vurguladı.



Gökçe, tasarruflu kullanılması durumunda barajdaki suyun Türkiye'ye yetebileceğinin altını çizerek, "Suruç'a günlük yaklaşık 3,5 milyon metreküp su veriyoruz, İstanbul'un nüfusunun yaklaşık 18 milyon olduğu düşünüldüğünde ve İstanbul'un günlük su tüketiminin 2,5 milyon metreküp civarında olduğu bilindiğine göre, İstanbul'un günlük suyundan çok daha fazla suyu biz sadece Suruç ovasına veriyoruz." dedi.



Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu da 1995 yılında 35 bin hektar ile sulanmaya başlanan GAP topraklarının her geçen gün arttığını, Suruç Ovası'nın sulamaya açılması ve yakın dönemde Mardin-Ceylanpınar ovalarının da suya kavuşmasıyla bu rakamın daha da artacağına değindi.



Sulu tarımla birlikte çiftçinin gelir düzeyinin ve buna bağlı olarak refah seviyesinin de artığına işaret eden Çullu, bölge insanın artık başka illere gitmeye ihtiyacının olmadığını anlattı.



Mehmet Ali Çullu, şöyle konuştu:



"Sulamaya açılan alanların artmasıyla özellikle pamuk hasadı ve bakımı için mevsimlik işçiye yoğun ihtiyaç duyulmaktadır. Pamukta makinalı hasat yapılmakla birlikte önemli oranda el ile yapılan hasatta işçi sorunu bile yaşanabilmektedir. Türkiye pamuğunun neredeyse yarısına yakınını üreten Şanlıurfa'da Suruç Ovası'nın sulanması ve önümüzdeki 1-2 yıl içinde Mardin-Ceylanpınar ovalarının sulamaya açılmasından sonra mevsimlik işçi ihtiyacı artacaktır, bu da işçilerin başka illere gitmesini önleyecektir."

