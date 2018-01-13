Giriş Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 16:23

- Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, "ABD'nin siyasi ve askeri desteği olmasaydı, PYD ne Münbiç'e ne de başka bir yere girebilirdi. Çünkü bunların orada hiç bir desteği yok sadece ellerindeki silahlara ve dış güçlere güveniyorlar. ABD'nin desteği azaldıkça PYD işgal ettiği toprakları kaybedecektir." dedi.

Suriyeliler, ABD'nin desteğiyle Halep'e bağlı Münbiç'i işgal eden ve burada halka zulüm uygulayan terör örgütü PYD/PKK'nın bölgeyi terk etmesini istiyor.

Ülkelerindeki iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, son olarak PYD/PKK terör örgütü üyelirinin, 25 yaşındaki Hannan el-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan'ı işkence ederek öldürmesine tepki gösterdi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Münbiçlilere PYD/PKK'nın kentten çekilerek Fırat'ın doğusuna geçeceğine yönelik verdiği sözü tutmadığını ve ilçenin kontrolünü teröristlere bıraktığını söyledi.

Münbiçlilerin ilk günden itibaren terör örgütü PYD/PKK'dan rahatsız olduğunu ve bugüne kadar türlü işkenceler gördüğünü vurgulayan Bozoğlan, şunları kaydetti:

"ABD'nin siyasi ve askeri desteği olmasaydı, PYD ne Münbiç'e ne de başka bir yere girebilirdi. Çünkü bunların orada hiç bir desteği yok sadece ellerindeki silahlara ve dış güçlere güveniyorlar. Terör örgütünün orada yaptığı zulmü herkes biliyor, biz uzun süredir ısrarla bunu anlatmaya çalışıyoruz. Orada kendilerinden insanları göçe zorladılar. Zorla vergi alıp, çocukları kaçırdılar, gençleri zorla askere aldılar. Aslında kendilerinden bekleneni yapıyorlar, şaşırmıyoruz. Yaptıkları vahşet artık insanları bezdirdi. Son olarak iki sivili katletmeleri bardağı taşırdı. Halk bu yüzden onları protesto etti ve bu tepkilerin devam edeceğini düşünüyoruz. ABD'nin desteği azaldıkça PYD işgal ettiği toprakları kaybedecektir."

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ahmed Abbud Cuğani ise terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'de işgal ettiği Münbiç ilçesinde iki sivili işkence ederek öldürmesinin acı verici bir olay olduğunu söyledi.

Terör örgütünün Suriye topraklarında hak iddia ederek zulüm yapmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını anlatan Cuğani, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PYD/PKK'nın bu son yaptığı olay Suriye halkına yönelik yaptıkları zulümlerden ve suçlardan sadece birisi. Kendi vatanımızda bir terör örgütü tarafından işkenceye maruz bırakılmak tüm dünyanın ayıbıdır. Tüm dünya ülkelerinden bu zulme son vermelerini bekliyoruz. ABD'nin destekleriyle topraklarımızı işgal eden bu örgütü istemiyoruz. Örgütün yaptığı halkı korkutup, göçe zorlayarak bölgenin demografik yapısını değiştirme çabalarıdır. Suriyeliler olarak buna asla izin vermeyeceğiz."

Hasekeli Şihade el-Hamed de PYD/PKK'nın sadece Münbiç'te değil Suriye'de işgal ettiği tüm yerlerde insanlara büyük sıkıntılar yaşattığını ifade etti.

Suriye halkı olarak bu teröristlere karşı mücadele etmeye devam edeceklerini dile getiren el-Hamed, ne olursa olsun PYD/PKK'nın topraklarını ele geçirmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

PYD/PKK, Halep'in Münbiç ilçesini, 2015'in sonunda ABD'nin desteği ile ele geçirmişti. Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen terör örgütü, Münbiç'teki işgalini sürdürüyor.

AA