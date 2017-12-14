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PYD'liler Urfa sınırında bir işçiyi vurdu

PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'li teröristlerin açtığı ateş sonucu, Birecik'te bir işçinin yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2017 Perşembe 01:08
PYD'liler Urfa sınırında bir işçiyi vurdu

Birecik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında yer alan Süleyman Şah Türbesi yakınındaki sınır duvarının bitişiğinde yapılan yol çalışmaları sırasında PYD terör örgütü mensupları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yol yapımında çalışan Mustafa Yoldaş'ın saldırıda yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı işçi ambulansla Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaymakamımız Kadir Perçi, hastaneye giderek olayda yaralanan vatandaşın durumu hakkında hastane başhekiminden bilgi aldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı."

Bu arada, açılan ateş sonucu köydeki bazı evlerin duvarına mermi isabet etti. Sınırdaki önlemlerini artıran Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere misliyle karşılık verdi. 

 

AA

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