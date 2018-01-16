Ravza Yayınları 30 yaşında

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 12:20

Bugüne kadar yüzlerce kitap yayınlayan Ravza Yayınları, 30. yılını kutluyor.

Ravza Yayınları'nın sahibi ve baş editörü Mustafa Kasadar, yaptığı açıklamada, imani ve irfani noktada bir mücadele verdiklerini ve okurlarının destekleri ile bu aşamaya ulaşabildiklerini ifade etti.

Kendilerine sahip çıkan okurlarına vefa borçlu olduklarını belirten Kasadar, "Neşrettiğimiz 600 civarında kitap ile 30 yıl önceki inanç ve ideallerimize sadık kaldık. Bu yayınevi adeta mektep oldu elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

30. yılına özel birçok eser yayınlayan Ravza Yayınları, Prof. Dr. Muhammed Sallabi’nin İslam Tarihi’ni, Musa Celali’nin Nesefi Tefsiri Haşiyesi’ni, Mustafa Uzun’un Erbakan Risaleleri’ni, Ömer Nasuhi Bilmen’in Hukuk-i İslamiye Kamusu’nu, Mustafa Kasadar’ın İman ve Asr’ı Saadet Dersleri’ni, Sebahattin Uçar’ın Aile ve Teşkilat Eğitim Serisini, Necmettin Salihoğlu’nun Hanımlar için Tefsir ve Hadis Derslerini, Seyyid Kutup, Fethi Yeken, Mustafa Meşhur ve Seyyid Muhammed Nuh gibi isimlerin davet serileri ile Kâmus-î Türki’yi de tekrar yayınladı.

Yayınevi ayrıca 30. Yıl için Ömer Nasuhi Bilmen’in orijinal meali ve 8 ciltlik tefsirini, İhyau ulumiddin’in yeni çevirisini, Hasan El Benna ile Haydar Hatipoğlu’nun bütün eserleri ile Suriyeli Alim Mucir El Tahip’in Usul-i Tahric kitabının tercümesini de yayınlayacak.

AA