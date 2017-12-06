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Reaza Zarrab: Ebru Gündeşle Hakkımızda Çıkan Magazinel Haberlerin Yüzde 99'u Yalandı

ABD'de devam eden davada tanık olarak konuşan Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve kendi hakkında çıkan magazinel haberlerin yüzde 99'unun yalan olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2017 Çarşamba 20:59
Reaza Zarrab: Ebru Gündeşle Hakkımızda Çıkan Magazinel Haberlerin Yüzde 99'u Yalandı
 

ABD'de devam eden ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanık sıfatıyla Reza Zarrab'ın dinlenilmesine devam edildi.

Zarrab, sorulan soru üzerine medyada eşi Ebru Gündeş ve kendiyle ilgili çıkan magazinel haberlerin yüzde 99'unun yalan olduğunu söyledi.

"ÇOK FAZLA HABER ÇIKIYORDU"

Devam eden davada Hakan Atilla'nın avukatı Fleming, Zarrab'a "Türkiye'de çok ünlü bir kadınla evliydiniz, bu doğru mu?" diye sordu. "Evet" cevabı veren Zarrab'a bu kez "İkiniz magazin sayfalarına çok çıkıyor muydunuz?" diye soruldu. Zarrabise "Sürekli. Hakkımızda gazete ve dergilerde çok fazla haber çıkıyordu" dedi.

"HABERLERİNİN YÜZDE 99'U YALANDI"

Avukat Fleming, Zarrab'a magazin basınının çektiği lüks yaşamını gösteren bazı fotoğrafları sordu. Zarrab "Bu fotoğraflar medya tarafından gizlice çekilmiş ve yayınlanmış görüntülerdir. Basında bizle ilgili çıkan haberlerin yüzde 99'u uydurma ve yalan haberlerdi" dedi.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
  • yorum2017-12-07 21:25:53vatandaş

    bu millette yuttu timsah gözyaşlarınızı ebru hanım rıza zerrabla niye fakir fukaranın hakkını yerken güzelde yetlarda villalarda jetlerde sefa içinde yaşarken güzeldi herşey mazlum yetim hakkı yerken tektaş yüzükler takarken güzeldi allah topunuzun belasını versin işallah bu milleti yediniz bitirdiniz sizin gibilerin yüzünden bi gözümüz dağda bi gözümüz avrupa kapılarında allah belanızı versin bu mubarek gece işallah yediniz bitirdiniz bu milleti

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