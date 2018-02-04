Reklama giden paranın hesabı yok!

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2018 Pazar 23:23

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu kurumlarının reklam giderlerine ilişkin soru önergesine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Analitik Bütçe ’de reklam giderleri şeklinde bir sınıflandırma yer almadığı için, bu konuda yapılan harcamalarla ilgili verinin bulunmadığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarının reklam harcamalarını TBMM gündemine taşıdı. Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Ülkemizde kamu kurum kuruluşları ile Bakanlıkların yazılı ve görsel basına 2017 yılında ödedikleri reklam tutarı ne kadardır? Kaç kuruluşa ödeme yapılmıştır? İlk beş sırada yer alan gazete ve televizyon kuruluşları hangileridir? Tutarları nedir?” şeklindeki sorulara yanıt istedi.

Ömer Fethi Gürer’in Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği soru önergesine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yanıt verdi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla bütçelerinden yaptıkları harcamalarda Analitik Bütçe Sınıflandırmasının kullanıldığını belirterek, “Analitik Bütçe Sınıflandırmasında ise ‘Reklam giderleri’ şeklinde bir sınıflandırma yer almamaktadır. Söz konusu harcamalar kurum ve kuruluş bütçelerinin ‘İlan Giderleri’ veya ‘Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri’ ekonomik kodlarına gider kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. ‘İlan Giderleri’ kapsamında mahkeme ilan bedelleri de dâhil olmak üzere her türlü ilan ve reklam giderleri, "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kapsamında ise tanıtma amaçlı fuarlar, tören, toplantı, seminer vb. organizasyonlar ve bunlara ait araç gereç ve malzeme giderleri, ağırlama, konaklama ve bu işlemlerle ilgili her türlü hazırlıkların gerektirdiği giderler gibi çeşitli giderler yer almaktadır” dedi.

Anılan ekonomik kodlara gider kaydedilmek suretiyle idarelerce yapılan harcamaların sadece reklam giderleri ile sınırlı olmadığını başka mahiyetteki harcamaları da içerdiğini anlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Dolayısıyla, bütçe sınıflandırmasında "Reklam giderleri" şeklinde bir tasnif olmadığından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin reklam giderlerine ilişkin veri üretilememektedir” şeklinde açıklama yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kamu kurumlarının özellikle yandaş TV ve gazetelere verdiği tanıtım ve reklamlar için harcanan paranın miktarı kamuoyunca bilinmese de bu kuruluşlara trilyonlarca lira aktarıldığı tahmin edilmektedir. Ancak gazete ve TV’lere aktarılar reklam giderlerinin miktarının net olarak bakanlıklar tarafından bilinmiyor olmasını düşündürücüdür” diye konuştu.