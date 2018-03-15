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Rektör Taşaltın Azerbaycan'da

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşlatın üniversiteler arası bir dizi inceleme temas amacı ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti

Giriş Tarihi: 15 Mart 2018 Perşembe 03:38
Rektör Taşaltın Azerbaycan'da

Önceki gün Azerbaycan'a giden Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşlatın akademik eğitim kurumları arasında iş birliği konularında temaslarına devam ediyor.

Rektör Taşaltın Azerbaycan'da gerçekleştirdiği temasları kapsamında ayrıca, aslen Urfa'lı olan, Türkiye Cumhuriyeti  Azerbaycan Eğitim  Müşaviri Abdulgafur Büyükfırat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Urfa'lı iş adamı ve TÜİB (Türkiye ve Azerbaycan işadamları ve Sanayiciler Birliği) başkanı Hüseyin Büyükfırat'ta eşlik etti.

Samimi ortamda geçen ziyarette Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşlatın,  Azerbaycan Eğitim  Müşaviri Abdulgafur Büyükfırat ve Türkiye ve Azerbaycan işadamları ve Sanayiciler Birliği başkanı Hüseyin Büyükfırat ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki eğitim ve iş dünyası konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Eğitim  Müşaviri Abdulgafur Büyükfırat, Rektör Taşaltın'ı Azerbaycan da görmekten son derece memnun olduklarını, eğitim konusunda çok verimli bilgi alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

 

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