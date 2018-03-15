Giriş Tarihi: 15 Mart 2018 Perşembe 03:38

Önceki gün Azerbaycan'a giden Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşlatın akademik eğitim kurumları arasında iş birliği konularında temaslarına devam ediyor.

Rektör Taşaltın Azerbaycan'da gerçekleştirdiği temasları kapsamında ayrıca, aslen Urfa'lı olan, Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Eğitim Müşaviri Abdulgafur Büyükfırat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Urfa'lı iş adamı ve TÜİB (Türkiye ve Azerbaycan işadamları ve Sanayiciler Birliği) başkanı Hüseyin Büyükfırat'ta eşlik etti.

Samimi ortamda geçen ziyarette Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşlatın, Azerbaycan Eğitim Müşaviri Abdulgafur Büyükfırat ve Türkiye ve Azerbaycan işadamları ve Sanayiciler Birliği başkanı Hüseyin Büyükfırat ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki eğitim ve iş dünyası konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Eğitim Müşaviri Abdulgafur Büyükfırat, Rektör Taşaltın'ı Azerbaycan da görmekten son derece memnun olduklarını, eğitim konusunda çok verimli bilgi alış verişinde bulunduklarını ifade etti.