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RTÜK'ten 'Kuzey Irak' sansürü: 3 kanal Türksat'tan çıkarıldı

Rudaw, Waar ve K24 televizyonları bugün akşam saatlerinden itibaren Türksat yayınından kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2017 Çarşamba 20:57
RTÜK'ten 'Kuzey Irak' sansürü: 3 kanal Türksat'tan çıkarıldı

Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumu yapmasından sonra olağanüstü toplanan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yakınlığı ile bilinen Erbil merkezli yayın yapan 3 televizyon kanalının Türksat'tan çıkarılmasına yönelik kararından sonra 3 kanal bugün akşam saatlerinden Türksat'tan çıkarıldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ün olağanstü toplantıda aldığı karardan sonra Türksat'ın bugün akşam saatlerinde şimdiye kadar Türksat üzerinden yayın yapan Rudaw, Waar ve K24 televizyonlarını Türksat'tan çıkartığı ve ekranların karardığı belirtildi. 

 

 

(cumhuriyet.com.tr)

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