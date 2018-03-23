Saadet partisinden Hüda Par’a nezaket ziyareti

Giriş Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma 09:58

Saadet partisi Haliliye İlçe Başkanı Halil İbrahim Geylan ve beraberindeki heyet, HÜDA PAR Haliliye İlçe Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu.

Haliliye İlçe Binasında gerçekleşen ziyarette heyeti, HÜDA PAR Haliliye İlçe Başkanı Ali Durmaz ve İlçe Teşkilatı karşıladı.

Geylan ve heyetine, ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Durmaz, siyasi partilerin bir birilerini daha sık bir şekilde ziyaret etmeleri gerektiğini söyledi.

Partilerin kendi aralarındaki çekişmelerinin topluma da yansıdığına dikkat çeken Durmaz, “Nasıl ki Mecliste siyasi partiler arasında çekişmeler oluyorsa bu durum topluma da yansıyor, halkın karamsar bakmasına neden oluyor. Toplumu iyi yönde etkilemesi için bu gibi ziyaretlerin devam etmesi gerekir.” dedi.

Kutuplaşma, ayrıştırma ve ötekileştirmenin son bulması adına, ilçede bulunan, siyasi parti ve kurumlara nezaket ziyaretlerinde bulunduklarını söyleyen Geylan, “Bizler, siyasi partiler olarak birbirimize rakip olur, rekabet yaparız. Bir birimize düşman olamayız. Kardeşlik havasını estirmek zorundayız.” şeklinde konuştu.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu.