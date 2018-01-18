Sade: Destekleri son kuruşuna kadar yatırıma dönüştürmeliyiz

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:07

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD II Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı tanıtım programı düzenlendi. TÜMSİAD Şanlıurfa Şubesinde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan TKDK İl Koordinatörü Sadık Yetim, hedeflerinin Şanlıurfalı yatırımcıları kaynaklarla buluşturmak olduğunu söyledi. Bugüne kadar Kurumlarının kaynakların kullanımı konusunda iyi bir sınav verdiğini söyleyen Yetim, “Bir akşam saatinde iş adamlarına yatırım programımızı anlatmak gerçekten gurur verici.. İşadamları bu saatte toplantı yapıyorsa, bürokratlara evde oturmak yakışmaz. Bu anlamda bizler de programın ayrıntıları hakkında toplantılar düzenliyoruz. Şartları uygun olan girişimcilerimizin bu desteklerden azami seviyede yararlanmasını temine çalışıyoruz. Hem İlimizin hem de Bakanımızın bizlere olan güvenini boşa çıkarmamaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı M.Sadık Sade ise üretim yapmak isteyenin mutlaka desteklendiği bir ortam oluştuğunu belirtti. Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık ve birimlerinin sayısız desteğinin varlığına dikkat çeken Başkan Sade, “Ülkemizde üretimi destekleyen birçok kurum var. Bu kurumların ya işletme kurarken ya da üretim aşamalarında destek olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bizim beklentimiz devletimizin ve uluslar arası fonların bu tip desteklerinin yatırıma dönüşmesidir. Eğer AB havuzunda biriken kendi paralarımız, biz kullanmayıp da başka ülkelerin kasasına girerse işte o zaman üzüldüğümüz gün olur. Tüm yatırımcı arkadaşlarımızdan beklentimiz bu destekleri yatırıma dönüştürmeleridir” şeklinde konuştu.