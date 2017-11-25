Giriş Tarihi: 25 Kasım 2017 Cumartesi 11:11

Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Karakeçili TÜMSİAD Şanlıurfa Şubesine iade-i ziyarette bulundu. Başkan Osman Karakeçili ziyarette yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’nın büyüme hızının sıkıntıları da aynı oranda çoğalttığına dikkat çekti. Karakeçili, “Şanlıurfa Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve nüfusu artan kenti konumundadır. Bu büyüme beraberinde bizim gibi aktif sivil toplum kuruluşlarının yükünü de arttırmaktadır. Bir esnaf odası olarak başta üyelerimiz olmak üzere Şanlıurfa’nın bizi de ilgilendiren tüm sorunlarına değinmek zorunda kalıyoruz. Doğru bildiğimiz yolda taviz vermeden, eğilmeden, bükülmeden dertlerimize çareler üretmeye çalışıyoruz. Bizim gibi düşünen tüm STK’larla işbirliği yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyareti değerlendiren TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı M.Sadık Sade ise Sivil Toplum kuruluşlarının gerçek misyonlarının farkında olmaları gerektiğini söyledi. Başkan Sade açıklamasında, “Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanımızın ziyareti bizleri onurlandırmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının hepsi, özellikle de esnaf teşekkülleri ve iş adamlarını temsil eden derneklerin daha aktif ve verimli çalışmaları gerektiğine inanıyoruz. Bizim sivil toplum anlayışımız, kendi üyelerinin ve memleketin sorunları ile dertlenmektir. Anlayışımıza göre STK dediğin omurgalı olmalı, duruşunu muhafaza etmeli ve dik durmalıdır. İşini en iyi şekilde yapmalı, somut neticeler elde etmelidir. Yalakalık, fotoğraf karesinde görünme merakı bir STK’nın sonunun başlangıcıdır. Bu anlayış doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İyi olan şeyleri takdir ediyoruz, yanlışları ise usulünce, kırmadan ifade etmeye çalışıyoruz. Ancak bu anlayışla hareket edildiği takdirde çözüme katkı sunulabileceğine inanıyoruz” dedi.