Sağlık Çalışanları Hayal Kırıklığına Uğradı

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 17:21

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, TBMM’ne sunulan yıpranma payının sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Sağlık teşkilatlarında hizmetlisinden doktoruna kadar bütün çalışanların umutla beklediği yıpranma payında haksızlığa neden olan düzenleme bulunduğunu belirten Necip Taşkın, “konuyla ilgili bir düzenleme yapılıyorsa bütün çalışanları kapsamalıdır. Hizmetliyi, şoförü, memuru kapsam dışı bırakarak yapılacak bir düzenlemenin adil olmadığını düşünüyoruz, “ dedi.

Taşkın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Anadolu Sağlık Sen olarak yıpranma payının bütün çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesini istemiş ve bu konudaki açıklamalarımızı da defalarca kamuoyu ile paylaşmıştık. Yıpranma payı ile ilgili düzenleme konusunda devletin üst makamları ve Sayın Sağlık Bakanı söz vermişti. Biz de verilen sözleri takip ediyor ve ne zaman yıpranma payı verilecek diye heyecanla bekliyorduk. Nitekim yıpranma payının TBMM’ne sunulmasına sevindik. Ancak düzenlemenin sadece sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personele verilecek olması sevincimizi kursağımızda bıraktı.

Sağlık hizmetleri bir bütündür. Bu hizmetleri yürütenler de bu hizmetin bütünü ve tamamlayıcılarıdır. Sağlık teşkilatlarında hizmetli, şoför, memur ve teknik kadrolarda çalışanları da bu hizmetin yükünü çeken insanlardır. Bu kadrolarda görev yapanlarda sağlık hizmeti sunumundaki görevliler kadar yıpranıyorlar. Bu nedenle bu hizmet kapsamında sağlık hizmeti, genel idare personeli, teknik personel v.s . şeklinde bir ayrıma gidilmesini son derece yanlış buluyoruz.

Ayrıca yıpranma payı gün hesabının düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu merak ediyoruz. Günümüz şartlarında sağlık teşkilatlarında çalışanların ciddi şekilde yıprandığı herkesçe bilinmektedir. Bu nedenle yıpranma hakkı verilecekse gün hesabının düşürülmeden tam olarak ve bütün personeli kapsayacak şekilde verilmesi gerekir. Burada bir adaletsizlik var. Bu adaletsizliğin giderilmesini bekliyoruz. Yıpranma gün sayısı 90 gün iken bunun 75’ düşürülmesinde hakkaniyet yoktur. Böyle bir düzenleme vicdanları yaralar. Sağlık çalışanlarının vicdanlarını yaralayacak bir düzenlemeyi uygun görüp alkışlamamız söz konusu olamaz. Bu nedenle hükümetin bu konuyu yeniden gözden geçirmesini istiyoruz.

Anadolu Sağlık Sen olarak, bu düzenlemenin ayrımcılığa yol açması ve yıpranma payında gün sayısının düşürülerek mağduriyet yaratması nedeniyle karşıyız. Sağlık teşkilatlarında çalışanlar adil bir düzenleme istiyor ve hükümetten de beklentileri bu yöndedir. Bu konudaki tasarının Meclis’e sunulması ne kadar heyecan yaratmışsa, tasarıdaki adaletsizlikte o kadar memnuniyetsizlik yaratmış ve hayal kırıklığı yaşatmıştır. Sağlık çalışanları hakkını istiyor. Bu hakkın verilmesi de sosyal devlet ilkesinin gereğidir.”