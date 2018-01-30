Sağlık-Sen heyeti Kilis'te

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:41

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu ülkenin geleceğini korumak sınırlarımızı korumak dünya mazlumlarına sahip çıkmak için başlatmış olduğumuz bu süreci kimse zehirleyemez." dedi.

Memiş ve beraberindeki heyet, Kilis Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personelini ziyaret ederek, çalışanların görüş ve önerilerini dinledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Memiş, Türkiye'nin, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerine karşı kapsamlı bir mücadele başlattığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle TTB hakkında daha önce suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse kusura bakmasın bu ülke bizim ülkemiz, bizim başka gidecek hiç bir yerimiz yok. Görüyoruz 4 milyon Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapılıyor. Bu ülkenin geleceğini korumak sınırlarımızı korumak dünya mazlumlarına sahip çıkmak için başlatmış olduğumuz bu süreci kimse zehirleyemez."

Sınırda görevli sağlık çalışanlarının çok önemli bir görev yaptığını aktaran Memiş, "Dünyaya meydan okuyan askerimiz, polisimiz ve başkomutanımızla birlikte sağlık çalışanları olarak tarihe yazılacaksınız, tarih vatanı için canını ortaya koyan sağlık çalışanlarından söz edecek." diye konuştu.

Memiş ve beraberindekiler daha sonra sınır hattında görev yapan sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.

AA