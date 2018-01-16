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"Sağlık Turizmi Eğitimi ve Danışmanlığı" projesi

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri tarafından yürütülen "Sağlık Turizmi Eğitimi ve Danışmanlığı" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:06

Proje kapsamında DÜ Tıp Fakültesi Kalp Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, kentteki kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarına sağlık turizmi konusunda bilgi verildi.

DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gülten Toprak, seminerde yaptığı konuşmada, uygulanmakta olan 10. kalkınma programı ile dünya sağlık turizmi piyasasında önemli bir ülke olarak yer almak ve diğer ülkelerle rekabet edebilmek amacıyla Diyarbakır sağlık turizmi hizmet bileşenleri sektörlerinin tümünde kurumsal kapasitesinin yükseltilmesini hedeflediklerini belirtti.

Sektörde hizmet sunum kalitesinin iyileştirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve sağlık altyapısının iyileştirilmesinin de hedeflendiğini hatırlatan Toprak, dünyadaki sağlık turizminin gelişen teknoloji ve ulaşım kolaylığı ile birlikte geliştiğine vurgu yaptı.

 

AA

 

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