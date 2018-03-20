Sahibinden.com Dünya Saati hareketine desteğe devam ediyor

Giriş Tarihi: 20 Mart 2018 Salı 11:57

Elektronik ticaret ve ilan platformu sahibinden.com, küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati (Earth Hour) hareketine bu yıl da ışıklarını söndürerek destek olacak.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Yeşil Ofis sertifikalı ilk elektronik ticaret ve ilan platformu olan sahibinden.com, genel müdürlük binası sahiplex'te güvenlik için zorunlu alanlar haricinde tüm ışıklarını bir saat süreyle kapatarak, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) önderliğinde başlatılan Dünya Saati hareketine dördüncü kez katılacak.

İlk kez Mart 2007'de Avustralya WWF önderliğinde Sydney kentinde başlatılan ve 2008 yılında küresel bir harekete dönüşen Dünya Saati eylemi, her yıl mart ayının son cumartesi günü, tüm dünyada aynı anda gerçekleştiriliyor. Bu yılki eylem ise 24 Mart Cumartesi günü saat 20:30-21:30 saatleri arasında yapılacak.

AA