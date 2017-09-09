Sahil Güvenlik'e Yakalanan Mülteci, Kucağındaki Bebeği Denize Atmakla Tehdit Etti

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2017 Cumartesi 09:02

18'İ ÇOCUK 40 SURİYELİ YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bir grup kaçak göçmenin Dikili açıklarında lastik botla denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekipler, söz konusu botta bulunan ve Yunanistan'a gitmeye çalışan 18'i çocuk 40 Suriyeliyi yakaladı.

BOTTAKİ BEBEĞİ DENİZE SARKITTI

Öte yandan Suriyelilerin yakalanmasına ilişkin görüntüler Sahil Güvenlik Komutanlığınca basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntülerde, botta bulunan bir kaçak göçmenin, çocuğu bottan denize sarkıtarak ekipleri tehdit etmesi, ekiplerin botun motorunu düşürmesi ve göçmenleri sahil güvenlik teknesine alması yer alıyor.

(haberler.com)