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Sahur Vakti Fırın Önünde Kalp Krizinden Öldü; Kimse Oralı Olmadı!

Şanlıurfa'da sahur vakti fırına ekmek almaya giden 65 yaşındaki Mustafa Kemal Ertaş, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirirken, fırın önünde bekleyen vatandaşların ekmek telaşı devam etti.

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2017 Cuma 11:03
Sahur Vakti Fırın Önünde Kalp Krizinden Öldü; Kimse Oralı Olmadı!

SAHUR İÇİN EKMEK ALMAYA GİTTİ

Olay geç saatlerde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitede bekçilik yaptığı belirtilen Mustafa Kemal Ertaş, sahur yemeği için fırına ekmek almaya gitti. Fırın kapısında birden fenalaşan Ertaş, yere yığıldı. Fırın çalışanlarının ilk müdahalede bulunduğu Ertaş için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan kontrolde Mustafa Kemal Ertaş'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini saptadı.

YERDE YATAN CENAZEYE ALDIRIŞ ETMEDEN EKMEK ALMAYA DEVAM ETTİLE

 

Bu sırada ölen Ertaş'ın üstü battaniyeyle örtüldü. Polisin incelemesinin ardından cenaze aracının gelmesi beklenirken, bu sırada sahur için fırına gelen vatandaşlar, yerde yatan cenazeye aldırış etmeden pişirilmek üzere fırına tepsi, patlıcan, biber getirip ekmek almaları dikkat çekti. Ceset, gelen cenaze aracıyla otopsi için  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

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