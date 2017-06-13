Sakarya'da Fetö/pdy Davası

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2017 Salı 19:04

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan ilk duruşmaya, 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Ayrıca 2 sanık duruşmaya, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.



Kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamenin özetinin okunmasının ardından tutuklu sanıklar savunmalarını yaptı.



Sanık Ali Duru, savunmasında, polis memuru olduğunu, 2010-2013 yıllarında Kocaali'de görev yaptığını söyledi.



2013 yılında Şanlıurfa'ya tayin olduğunu, 4 yıldan bu yana Sakarya'ya gelmediğini, yapıyla irtibatının olmadığını belirterek, "anayasayı ihlal" suçlamasını kabul etmediğini dile getirdi.



Sanık Duru, polis okulunu kazanmadan önce bu yapıyla ilgili bilgi ve irtibatının olmadığını, 2008 yılında polis okulunu kazandığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Henüz okula gitmeden bu yapıdan birileri beni aramaya başladı. Arayan kişiler, ' Diyarbakır doğu bölgesi, seni karşılayacağız, sana sahip çıkacağız.' dediler. Ben ilk etapta kabul etmedim. O tarihlerde Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı olmuştu. Yine aramaya devam ettiler, ısrarları üzerine kabul ettim. İlk 3-4 ay hiçbir yere gitmedim, daha sonra çaya davet ettiler. Kimi zaman iki haftada bir kimi zaman da ayda bir çay sohbetlerine katılıyordum. Kimi zaman kafede kimi zaman bir evde toplanıyorduk, namaz kılıyorduk, dini sohbetler yapıyorduk, Fetullah Gülen'in vaazlarını dinliyorduk. Okul bitinceye kadar 2 yıl devam etti." diye konuştu.



Okul bitince Kocaali'ye tayininin çıktığını, bir arkadaşının Karasu'da ev olduğunu, orada kalabileceğini söylemesi üzerine burada Aydın isimli kişiyle yaşamaya başladığını ifade eden Duru, "Şanlıurfa'ya tayin olana kadar sohbetlere devam ettik. Çalıştığım polis karakolunda herhangi bir gruplaşma ve eylemde bulunmadım." dedi.



Sanık Duru, 2013 Haziran ayında evlendiğini, eşinin bu yapıyı istemediğini, aynı yıl Şanlıurfa'ya tayin olduğunu ifade ederek, "Şanlıurfa'ya gidince bu yapıla ilişkimi kestim, bunlarla işim olmadı. Ayrıca İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosuna girmek için sınava girdim. Fakat sınavda başarılı olmama rağmen beni elediler. Onlardan olsaydım beni alırlardı." ifadesini kullandı.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Duru, tahliyesini ve beraatını istedi.



"Derneğin kurucu üyesiyim"



Sanık Tayyar Silsüpür de öğretmen olduğunu, Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği'ni 2006 yılında kurduklarını, kendisinin de kurucu üye olduğunu söyledi.



2006-2012 yılları arasında dernek başkanlığı yaptığını 2012'de tayininin çıktığını belirten sanık Silsüpür, "Bu dernek yardım amaçlı kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Dernek binasında gündem ve yardımlarla ilgili sohbetler yapılıyordu, bazen Kur'an-ı Kerim okunuyordu. Fetullah Gülen'in kitapları okunmuyordu, kasetlerinin izlendiğini görmedim." dedi.



Sanık Silsüpür, herhangi bir şekilde kurban derisi veya başkaca bir bağış toplamadığını dile getirerek, "2013'den önce Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliğim vardı. 17-25 Aralık'tan sonra aboneliğimi sonlandırdım." şeklinde konuştu.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Silsüpür, tahliyesini ve beraatını talep etti.



Diğer sanıklar da savunmalarında, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.



Söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, duruşmaya yarına kadar ara verdi.



İddianameden



İddianamede, Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) kapatılan, aralarında Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 emniyet mensubunun da bulunduğu 44 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede ayrıca emniyet mensubu sanıklar hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin 23 Temmuz 2016'da KHK ile FETÖ/PDY ile bağlantısı ve irtibatı nedeniyle kapatıldığı ve dernekte arama yapıldığı belirtilen iddianamede, aramada FETÖ/PDY'nin finans ayağında bulunan, örgütün adam kazanma ve propaganda amacıyla kullandığı birçok kitap, dergi, gazete ve doküman ele geçirildiği kaydedildi.



İddianamede, Kocaali ilçesine ait 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimine ilişkin sandık sonuç tutanaklarının ele geçirilmesiyle derneğin kuruluş amacı dışında faaliyette bulunduğunun belirlendiği belirtilerek, sanıkların eylem, strateji ve amacı doğrultusunda "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü" ile süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden organik bağlantı içerisinde bulundukları ve bu şekilde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak üzerilerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı belirtildi.

(sondakika.com)