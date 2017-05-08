Saldırganın Kimliği Belli Oldu

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2017 Pazartesi 16:37

Alınan bilgiye göre, 21 Nisan'da Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristin kimliğinin belirlenmesi için devam eden çalışmalar tamamlandı.



Yapılan DNA incelemelerinde etkisiz hale getirilen kadın teröristin Siirt Kurtalan ilçesi nüfusuna kayıtlı "Yekta Varlı" kod adlı 21 yaşındaki Ekin Deniz Fırat olduğu tespit edildi.



Kadın teröristin 2008 yılında üniversitede öğrenim gördüğü sırada örgüte katıldığı belirtildi.



Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında 21 Nisan'da, bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir terörist etkisiz hale getirilmiş, teröristin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerini hedef alacağı belirtilmişti.

(sondakika.com)