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Saldırganın Kimliği Belli Oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi.

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2017 Pazartesi 16:37
Saldırganın Kimliği Belli Oldu

Alınan bilgiye göre, 21 Nisan'da Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristin kimliğinin belirlenmesi için devam eden çalışmalar tamamlandı.

Yapılan DNA incelemelerinde etkisiz hale getirilen kadın teröristin  Siirt  Kurtalan ilçesi nüfusuna kayıtlı "Yekta Varlı" kod adlı 21 yaşındaki  Ekin Deniz Fırat olduğu tespit edildi.

Kadın teröristin 2008 yılında üniversitede öğrenim gördüğü sırada örgüte katıldığı belirtildi.

Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında 21 Nisan'da, bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir terörist etkisiz hale getirilmiş, teröristin  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve  1 Mayıs  İşçi Bayramı etkinliklerini hedef alacağı belirtilmişti.

 

 

(sondakika.com)

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