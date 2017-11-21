Salep Soğuktan Koruyor, Öksürüğe İyi Geliyor

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2017 Salı 12:42

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez içeceklerinden salep, vücut sıcaklığını artırması ve hoş kokusu ile insanın içini ısıtıyor. Sütle hazırlandığı için güçlü bir kalsiyum ve protein kaynağı olan salebi kilo almadan tüketmek de mümkün. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Ezgi Mumcu, salebin faydaları hakkında bilgi verdi.

Kış hastalıklarından korunmada etkili

Salep, kış aylarında tüketimi artan sıcak içecekler arasında ilk sırada gelmektedir. Burada vücut ısısını artırarak, soğuktan korumasının büyük rolü vardır. Ayrıca soğuk havalarla birlikte artış gösteren grip ve nezle gibi kış hastalıklarının tedavisinde de etkindir. Bu hastalıkların sık görülen şikayetlerinden öksürüğün azalmasına yardımcıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan salep, göğsü yumuşatır ve boğaz ağrısına iyi gelir. Hastalık belirtileri vücutta hissedildiğinde sıcak bir salep içmek şikayetlerin önemli ölçüde azalmasını sağlayacaktır.

Süper ikili; salep ve tarçın

Salep denilince akla gelen lezzetlerden biri tarçındır. Bu ikili bir araya geldiğinde sağlığa faydaları çok daha fazla artmaktadır. Öncelikle tarçın, tatlı yemekten kendini alıkoyamayan kişiler için iyi bir dengeleyicidir. Kan şekerini kontrol altına aldığı için aniden ortaya çıkan tatlı krizlerini engeller. Bu sayede evde, sağlıklı koşullarda hazırlanan salep ile aç kalmadan kilo vermek de mümkün olabilir. İyi bir ara öğün alternatifi olan salep-tarçın ikilisi, midede uzun süre kalacak ve tokluk hissi sağlayacaktır.

Yağ yakma hızını artırıyor

Sütle pişirilen salep, içerdiği kalsiyum ve protein desteğiyle vücudun daha fazla yağ yakmasına olanak sağlar. Sağlıklı kilo vermede elzem bir kural vardır: kasları korumak ve kötü yağ hücrelerinin yakılmasını sağlamaktır. Bu şekilde verilen kilo da daha kalıcı olacaktır. Süt ile hazırlanan salebin mucizevi özelliklerinden biri de yağ yağma hızını artırmasıdır. Bunun için 1 su bardağı 190 kalori olan salebe kış aylarında beslenme programında özel bir yer ayırılması önemlidir

Baş ağrısına iyi geliyor

Soğuk havalar nedeniyle kapalı ve havasız ortamlarda geçirilen süreler de uzar. Yoğun iş temposu ve koşuşturma içerisinde belli aralıklarla havalandırılmayan yerlerde uzun saatler kalmak kişinin kendisini hem yorgun hissetmesine hem de baş ağrısı yaşamasına neden olabilir. Bazen iş yerlerinde verilecek küçük bir mola ve bu molada tüketeceğiniz bol tarçınlı bir salep hem kişinin rahatlamasını sağlayacak hem de baş ağrısına iyi gelecektir.

Salep içmek için 5 neden daha

Hemoroit şikayetlerinin azaltılmasında etkin rol oynar.

Kabızlık ve şişkinliği giderir, sindirimi kolaylaştırır.

Hafızayı ve zihni güçlendirir.

Adet düzensizliğine iyi gelir.

Cinsel gücü artırıcı özelliktedir.

Kendi salebinizi hazırlayın

Evde hazırlayacağınız salep, şeker oranını kendinize göre belirlemeniz ya da hiç kullanmamanıza olanak sağlayacağı için çok daha iyi olacaktır. Kilo vermenize yardımcı olacak kaliteli bir ara öğün alternatifi olan lezzetli salep tarifimiz şu şekilde;

Diyet Salep

Malzemeler: 1 litre light süt, 3 yemek kaşığı toz salep, tarçın, isteğe bağlı toz tatlandırıcı

Yapılışı: 1 litre light sütü bir tencereye koyun. Toz salebi içine yavaş yavaş ekleyin ve topaklanma oluşmaması için sürekli karıştırın. Süt ve toz salep karışımı kaynayınca kısık ateşte birkaç dakika daha karıştırıp, ocaktan alın. İçine toz tatlandırıcıyı ekleyin ve üzerine bol tarçın ekleyerek servis edin.