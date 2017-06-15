Sanayicilerimizin yıllardır beklediği sorunlar kökten çözülecek

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2017 Perşembe 09:57

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafından hazırlanan ve meclis sanayi komisyonundan geçirilen Üretim Reform Paketi’nin, Sanayinin geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi adına olumlu sonuçların alınacağını söyledi.

‘Üretim Reform Paketi’nin, ülkenin ekonomisini ve sanayisini stratejik anlamda büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, bu paket ile OSB’leri, sanayicileri ve yatırımcıları ilgilendiren önemli imzaların atılacağına inanıyoruz dedi.

Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, yaptığı açıklamasında şunları söyledi;

“Yerli sanayiyi ayağa kaldıracak üretimi, yatırımı artıracak Üretim Reform Paketinin, Sanayinin geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi adına başarılı olacağına inanıyoruz. Üretim Reform Paketi ile birlikte, Türkiye’nin üretim kapasitesini artıracak, yerli üretimi kolaylaştıracak ve çalışma kapsamında; imar kanunundan mera kanununa, sanayi sicil kanunundan, emlak vergisi kanununa, vergi usul kanunundan yapı denetim kanunu ve endüstri bölgeleri kanununa kadar yer alan maddeler, sanayimize ciddi anlamda olumlu bir şekilde yansıyacaktır.”

“Üretim Reform Paketi, gerek Şanlıurfa OSB’mizde gerekse de Türkiye’nin dört bir yanında bulunan OSB’lerimizde yatırımların güçlendirilmesinin yanı sıra, sanayiden uzaklaşan sermayeyi de yeniden üretime kazandıracaktır…

“Üretim Reform Paketiyle birlikte, yatırım sahibi iş adamlarımızın yıllardır beklediği sonuçların çözüme kavuşması sağlanacaktır. Sanayicilerimizin ödediği elektrik borçlarında TRT payının kaldırılması, hafta sonu çalışma izni alma zorunluluğuna son verilmesi, sanayi sicili almış sanayicilerden emlak vergisi alınmaması, şehir içinde kalan sanayi sitelerinin taşınması, enerji verimliliği gibi pek çok köklü düzenlemeyi beraberinde getirecek bu paket için, başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü olmak üzere, hükümetimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”