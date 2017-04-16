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Sandıkların Kurulduğu Okulda Kan Aktı: 2 Ölü

Yabanardı köyünde sandıkların kurulduğu köy okulunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2017 Pazar 14:45
Sandıkların Kurulduğu Okulda Kan Aktı: 2 Ölü

Diyarbakır'ın  Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde sandıkların kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdülrezzak Yıldız ve oğlu  Şehmus Yıldız hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


2 ÖLÜ, 4 YARALI

Diyarbakır'ın  Çermik ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı köyünde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada ölen 2 kişi ile yaralanan 4 kişi  Şanlıurfa'nın  Siverek Devlet Hastanesi ile  Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

 


Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

 

 

(sondakika.com)

 

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