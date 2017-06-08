Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Değişti

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 15:24

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Bingöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Kara, veda ziyaretlerine başladı.



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli Yargı Kararnamesi ile Şanlıurfa'ya atanan Kara, Anadolu Ajansı (AA) Bingöl Bürosuna veda ziyaretinde bulundu.



Kara, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı kentten ayrılmanın burukluğu içinde olduğunu söyledi.



Bingöl'den birçok anıyla ayrılacağını aktaran Kara, şunları kaydetti:



" Adana Ceyhan ilçesinden 2015 yılı yaz döneminde Bingöl'e atandım. Burada yaklaşık 2 yıl görev yaptım. HSK yaz kararnamesiyle Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak atamam yapıldı. Bingöl çok güzel ve yaşanabilir bir şehir. İki yıl gibi kısa bir surede kendi memleketim gibi hissettim. Şimdi ayrılmanın burukluğu içindeyim. Görev yaptığım süre zarfında bana gösterdikleri misafirperverlikten dolayı, sizler vasıtasıyla Bingöl halkına teşekkür ediyorum."



Aynı kararname ile Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına da Bakırköy Hakimi Tuncay Şimşekler atanmıştı.

(haberler.com)