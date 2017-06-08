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Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Değişti

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Bingöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Kara atandı.

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 15:24
Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Değişti

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan  Bingöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı  Ali Kara, veda ziyaretlerine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli Yargı Kararnamesi ile  Şanlıurfa'ya atanan Kara,  Anadolu Ajansı (AA)  Bingöl Bürosuna veda ziyaretinde bulundu.

Kara, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı kentten ayrılmanın burukluğu içinde olduğunu söyledi.

Bingöl'den birçok anıyla ayrılacağını aktaran Kara, şunları kaydetti: 

" Adana  Ceyhan ilçesinden 2015 yılı yaz döneminde  Bingöl'e atandım. Burada yaklaşık 2 yıl görev yaptım. HSK yaz kararnamesiyle  Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak atamam yapıldı.  Bingöl çok güzel ve yaşanabilir bir şehir. İki yıl gibi kısa bir surede kendi memleketim gibi hissettim. Şimdi ayrılmanın burukluğu içindeyim. Görev yaptığım süre zarfında bana gösterdikleri misafirperverlikten dolayı, sizler vasıtasıyla  Bingöl halkına teşekkür ediyorum."

Aynı kararname ile  Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına da  Bakırköy Hakimi Tuncay Şimşekler atanmıştı.

 

(haberler.com)

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