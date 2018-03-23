Şanlıurfa Ak Partiden Seçim İstişare Toplantısı

Giriş Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma 09:50

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Ak Parti Genel Merkez seçim işleri başkan yardımcısı sn. Halil Özyolcu cumhuriyet tesislerinde partililere hitap etti.

İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte katıldığı istişare toplantısında Peygamberler şehrinde olmaktan memnuniyet duyduğunu Şanlıurfa’nın kardeşlik mozaiği olduğunu, bu vesileyle Urfa halkına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Özyolcu, 2019 seçimleri 100 yılın en önemli seçimlerinden biri olduğunu ümmetin umudu Türkiye olarak daha güçlü ve daha aktif bir Türkiye için 2019 seçimlerinden milletimizin takdirinin ak partimiz lehine olması için halkımızla kol kola teşkilatımızın son sürat çalışacağını dile getirdi.

Teşkilata seçim ile ilgili teknik bilgiler verip Şanlıurfa’dan beklentilerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

iha