Şanlıurfa Alt Geçitte Kaza: 2 Yaralı

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 14:10

Şanlıurfa'da alt geçitte refüje çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Abide kavşağı alt geçidinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 PD 784 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Otomobilin kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(sondakika.com)