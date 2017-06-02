Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisinde Sona Doğru

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2017 Cuma 15:43

Avrupa Birliği Hibe Programı çerçevesinde yapımına devam edilen Şanlıurfa atık su arıtma tesisinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 85 düzeylerine ulaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliğinin işbirliği ile hayata geçirilen ve 100 milyon liralık bütçesi ile son dönemlerin en büyük projesi olan Şanlıurfa atık su arıtma tesisi, çalışma programına uygun olarak ilerliyor. 2016 yılı Nisan ayında temeli atılan ve 2018 Ocak ayı ortalarında yapımının tamamlanması beklenen tesislerde ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi US ile birlikte temaslarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi, yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından tesisleri gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Çiftçi, projedeki fiziki gerçekleşme oranının yüzde 85 düzeylerinde olduğunu söyledi. Tesisin Şanlıurfa geleceği için çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Yüklenici firmanın çalışmalarında zaman aksamasına gitmediğini gördük. İşin yüzde 85'lik kısmı tamamlanmış, geri kalan kısmı ise mekanik bölüm ile ilgili. Buradaki çalışmalarla ilgili toplantı da gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta ise Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bir araya gelerek buradaki son gelişmeleri kendisi ile görüşeceğiz. Tesislerin yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Şanlıurfa atk su arıtma tesisi

Tesis, 100 milyon liralık maliyet ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliğinin işbirliği ile yürütülüyor. Şanlıurfa eski havaalanı bölgesinde 168 dönümlük alanda yapımına devam edilen Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanması ile 800 binin üzerinde nüfusun atık suyu doğaya arıtılmış bir şekilde kazandırılacak. Aynı zamanda kendi enerjisini de üretecek olan tesis, tarımsal arazilerde de kullanılacak olan arıtılmış suyun oluşturacağı tasarruf ile milli servete önemli oranda katkı sağlamış olacak. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : 2.6.2017 13:54:00 İHA

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