Şanlıurfa Belediyesinden 20 Bin Kişiye Aşure İkramı

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2017 Cumartesi 11:50

Muharrem ayı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Hizmet binası önünde düzenlenen aşure dağıtımına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cuma Ağaç ile belediye meclis üyeleri katıldı. Başkan Çiftçi, sıraya giren vatandaşlara aşure dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 4 farklı noktasında kurulan stantlarda 20 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi olarak birlik ve beraberliğin en güzel sembollerinden biri olan Muharrem ayını güzel bir şekilde yaşadıklarını belirten Başkan Çiftçi, "Mübarek bir aydayız. Muharrem ayı öncelikle Şanlıurfalı hemşerilerimizin tamamına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kardeşliğin pekiştiği, muhabbetin, dostluğun, bereketin simgesidir aşure, aşure nasıl çeşit itibariyle o kadar lezzet ve tadı bir arada barındırıyorsa bizlerde ülke olarak, toplum olarak aynı lezzet ve tadı bir arada barındırıyoruz. Kardeşliğimiz daim olsun. Huzur ve güven içerisinde bu şehir geleceğe yürüsün. Allah'ın izniyle Şanlıurfa her zaman birlikteliği ve kardeşliği muhafaza etmiş, her zaman çarşıda, pazarda, sokak ve şehrinde kol kola girip birlikte dostluk gösterisinde bulunmuşlardır, dost ve kardeşçe yaşamışlardır. İnanıyoruz ki islam alemi de üzerindeki bu kara bulutları bertaraf edip bu coğrafyada dostça, kardeşçe, mutlu ve huzurlu yaşamalarını yüce rabbimden temenni ediyorum. Belediye herkesin belediyesidir ve aşure etkinliğine katılan tüm Şanlıurfalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(haberler.com)

(sondakika.com)