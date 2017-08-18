Şanlıurfa Boğulmalarda İlk Sırada

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:20

Türkiye'de 78 günde toplam 174 kişi girdikleri suda boğuldu. Boğulanların 63'ünün çocuk 161'inin ise yetişkin olduğu öğrenilirken en fazla boğulma vakasının ise Şanlıurfa'da yaşandığı belirtildi. Boğulma vakalarında çoğu çocuk 16 kişiyle deniz bulunmayan Şanlıurfa ilk sırada yer alırken Şanlıurfa'yı Antalya ve Adanaizledi. Çoğu çocuk 16 kişinin boğulduğu Şanlıurfa'da boğulmaların en fazla yaşandığı yerler ise sulama kanalları oldu. Son olarak Şanlıurfa'da iki gün içerisinde sulama kanalına düşen 5 çocuk hayatını kaybetmişti.

(sondakika.com)