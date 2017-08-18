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Şanlıurfa Boğulmalarda İlk Sırada

Türkiye genelinde yaklaşık iki buçuk ayda toplam 174 kişi boğulurken en fazla boğulma vakasının ise 16 kişi ile Şanlıurfa'da yaşandığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:20
Şanlıurfa Boğulmalarda İlk Sırada

Türkiye'de 78 günde toplam 174 kişi girdikleri suda boğuldu. Boğulanların 63'ünün çocuk 161'inin ise yetişkin olduğu öğrenilirken en fazla boğulma vakasının ise  Şanlıurfa'da yaşandığı belirtildi. Boğulma vakalarında çoğu çocuk 16 kişiyle deniz bulunmayan  Şanlıurfa ilk sırada yer alırken  Şanlıurfa'yı  Antalya ve  Adanaizledi. Çoğu çocuk 16 kişinin boğulduğu  Şanlıurfa'da boğulmaların en fazla yaşandığı yerler ise sulama kanalları oldu. Son olarak  Şanlıurfa'da iki gün içerisinde sulama kanalına düşen 5 çocuk hayatını kaybetmişti.

 

(sondakika.com)

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