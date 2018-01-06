Şanlıurfa boranisi tescillendi

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2018 Cumartesi 13:28

Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen Şanlıurfa, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor.

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen tarihi kentte kış aylarında konuklara ikram edilen boraninin, kuşbaşı et, pazı, nohut ve soya fasulyesi pişirildikten sonra yağda kızartılan bulgur köftesi ilave edilerek sarımsaklı yoğurtla sunumu yapılıyor.

Kendisine özgü mutfağıyla öne çıkan kentte, hünerli ellerde şekillenen lezzetler, yeni nesillere geleneksel yöntemlerin yanı sıra patentli olarak da aktarılmak isteniyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu onaylandı.

ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, kent ile özdeşlemiş bazı yemek, tatlı ve ürünleri tescil ettirmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Boraninin Şanlıurfa'ya özgü önemli bir yemek olduğunu aktaran Demirkol, "Şanlıurfa Türkiye'de yemek kültürüyle öne çıkan kentlerimizden birisi. Şanlıurfa'ya ait sayamayacağımız kadar yemek çeşidimiz var. Bunlardan borani de Şanlıurfalıların severek tükettiği en özel yemeklerden birisi. Yemek ve ürünlerimizi tescil ettirerek, gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

- "Yapımı zahmetli, yemesi güzel"

Aşçı Sevim Çatalkaya ise boraninin Şanlıurfa'nın en önemli yemeklerinden birisi olduğunu söyledi.

Yapımının zahmetli ve zaman almasından dolayı yardım alarak hazırlandığını anlatan Çatalkaya, "Daha çok kış aylarında yapılarak tüketilen bir yemeğimizdir. Yapımı için bir gün önceden hazırlıklar başlar. Bunun için yakınlarımızdan veya komşulardan da destek alırız. Şanlıurfa'nın en önemli yöresel yemeklerinden birisidir, severek tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Uzun da kentin yemek kültürüyle ön plana çıktığını anımsatarak, boraninin de kente özgü çok değerli yöresel bir yemek olduğunu ifade etti.

Boraninin geçmişte daha çok evlerde yapıldığını ancak son yıllarda lokantalarda da turistlerin beğenisine sunulmaya başlandığını dile getiren Uzun, şunları anlattı:

"Borani için öncelikle kuşbaşı kuzu etini tencerede sade yağ ile kavuruyoruz. Üzerine önceden doğrayıp haşladığımız pazıyı ve bir gün önceden suda ıslattığımız nohutu ve soya fasulyesini ekliyoruz. Tuz ve karabiber de ilave ederek pişiriyoruz. Ayrıca hazırladığımız bulgur köftesini yağda kızartıp servis tabağına aldığımız yemeğin üzerine döküyoruz. İsteğe bağlı olarak sarımsaklı yoğurtla servis ediyoruz. Yemesi güzel ama yapımı biraz zahmetli."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de Hamarat Eller Çarşısı'ndaki restoranında, aralarında boraninin de yer aldığı yöresel yemekleri turistlerin beğenisine sunarak, kentin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlıyor.