Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 16:25

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar ve Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, öğrencilere kitap, tişört ve futbol topu dağıttı.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilerin eğitimine yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Büyükşehir belediyesinin kentin eğitim seviyesini yükselmek için çeşitli çalışmalar yürütüğünü belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ders çalışırken, sınavlara hazırlanırken, test çözerken, eğitiminizi tamamlarken öğrencilere yardımcı oluyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte tespit ettiğimiz eserleri ve 8. sınıf öğrencileri için soru bankası kitaplarını dağıtıyoruz. 1 milyona yakın eseri zaman içerisinde öğrencilerimize dağıtımını gerçekleştireceğiz. Öğrencilerin kitap okumalarını istiyoruz, eğer öğrenciler kendilerine verilen kitapları okursa ve kendilerini geliştirirse her bir yazar, her bir eser yepyeni bir dünyadır. Türkiye'nin en genç iliyiz ve öğrencilerimizin başarılı olması lazım, umut sizde, gelecek sizde ve sizi bu geleceğe yürütmek içinde tek yegane çözüm yolu eğitimdir. Bizler belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra öğrencilerimizin eğitimlerini de düşünmek zorundayız ve eğitim alanında birçok projeyi hayata geçirdik. Madem geleceğimiz çocuklarımıza emanet bu şehri onlar için imar ediyoruz. Bu güzel projeleri onların geleceği için ortaya çıkarıyoruz."

AA