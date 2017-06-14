Şanlıurfa Ceylanpınar'da 100 Dönümde Ekili Buğday Yandı

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2017 Çarşamba 21:02

Yukarı Taşyalak Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasından öğleden sonra çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle 8 kilometre uzaklıkta bulunan Saraççeşme Mahallesi'ndeki 20 tarlaya da sıçradı. Büyüyen yangın kontrol altına alınmayınca 100 dönümlük alanda ekili buğday ve 20 tarlaya ait 10 su kuyusu ve kuyulara ait sulama boruları yangında kül oldu.

Saraççeşme Mahalle Muhtarı Hacı Şakir Kılıç, büyük hasar olduğunu belirterek, 'Fırtına nedeniyle yangın Saraççeşmeye Mahallesi'ne kadar geldi. Yüz milyarca kuyularımız yandı, Bir parça daha buğdayımız yandı. Halen köyün içerisine girmedim, büyük bir zararımız var. 500 milyara yakın bir zararımız var. Artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Meydana gelen yangınla ilgili jandarma ekipleri hasar kayıt işlemi yaparken, yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

(sondakika.com)