Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sosyal Medya Uyarısı

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 20:50

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı uyarıda vatandaşlara şu mesajlar verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Aziz Milletimizin güvenliği amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ’a yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamıyla ilgili olarak, bir kısım terör örgütü yandaşları ile provokatörlerin, devletimizin ve askerimizin başarısını gölgelemek ve kamuoyunda infiale yol açmak maksadıyla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yakından takip edilmekte ve suç içeren paylaşımlarla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmaktadır. Terör örgütüne destek ve propaganda amaçlı her türlü paylaşım yapanlara karşı vatandaşlarımızın kolluk güçlerine ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunmaları halinde derhal soruşturma işlemleri tamamlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi