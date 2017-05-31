Şanlıurfa Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesinde Yıkım Çalışmaları Sürüyor

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:28

Şanlıurfa'da Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında başlanılan taşınmazların yıkımı devam ediyor.

Şanlıurfa'da yeni yollar ve yeni yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Cazibe ve çekim merkezini oluşturmak için birinci etapta yapılar inşa edilirken diğer taraftan ise kalan kısımlar için istimlak edilen taşınmazların yıkım çalışmaları devam ediyor. Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm alanında çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesini iki etap olarak projelendirmişti. Birinci etapta TOKİ ile yapılan iş birliğinde inşaat çalışmaları sürüyor. Hak sahipleriyle yapılan uzlaşı neticesinde taşınmazların yıkımı gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, "Eski sanayi bölgesinde yıkım çalışmalarımız sürüyor. 2 etap şeklinde planladık. İlk etapta kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ ile yapılan anlaşmamız neticesinde inşaat çalışmalarında sona gelindi. Şuan ikinci bölümde hak sahipleriyle yaptığımız anlaşma çerçevesinde taşınmazların yıkımını gerçekleştirirken hala hak sahipleriyle anlaşamadığımız 3 bin 500 metre karelik kısım kaldı. Uzlaşma çalışmalarımız devam ediyor. Onu da tamamladıktan sonra inşaat çalışmalarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

(sondakika.com)