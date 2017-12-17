Şanlıurfa-G.Antep otobanında bakım onarım çalışması

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2017 Pazar 10:20

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa kuzey-batı bağlantı yolu kavşakları kesimi 12-16. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü veriliyor.



Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-21. kilometrelerinde üst yapı, asfalt ve sanat yapıları yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak trafik karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.



Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaat işi kapsamında Bursa-Susurluk kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü gerçekleştiriliyor.



Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 5-6. kilometrelerinde Çukurhisar Üstgeçit Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanıyor.



Kınalı-Tekirdağ yolu Şerefli mevkisinde güney yolda deniz tahribatı önlem projesi kapsamında fore kazık çalışması yapıldığından, trafik, kuzey yoldan iki yönlü veriliyor.

AA